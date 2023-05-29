Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu il yüzde 99,0 ile Antalya olarak belirlendi.

Antalya'yı sırasıyla Çanakkale, İzmir, Muğla ve Denizli takip etti. Okuma yazma bilen oranının en düşük olduğu il ise yüzde 93,6 ile Mardin oldu. Mardin'i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Ağrı ve Iğdır izledi.

Ayrıca, okuma yazma bilen oranının 2008-2022 yılları arasında en fazla artış gösterdiği ilk beş il ise sırasıyla Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt ve Muş olarak kaydedildi. En düşük artış gösteren iller ise sırasıyla Eskişehir, Ankara, Yalova, İstanbul ve Bilecik oldu.

Kadınlarda okuma yazma bilen oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 98,4 ile Antalya ve Çanakkale olarak belirlendi. İzmir, Denizli ve Muğla da bu illeri takip etti. Kadınlarda okuma yazma bilen oranının en düşük olduğu il ise yüzde 89,0 ile Mardin oldu. Mardin'i sırasıyla Şanlıurfa, Ağrı, Siirt ve Iğdır izledi. Erkeklerde ise okuma yazma bilen oranı Türkiye genelinde iller arasında belirgin bir fark göstermedi.

Yozgat, okuma yazma bilen oranında orta kategoride yer aldığı verilerle belirlendi. Yozgat'ın eğitime verilen destekle birlikte bu oranı artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği gözlemlenirken, Yozgat'ta okuma yazma bilen oranının orta kategoride yer aldığı görülüyor. Eğitim alanında yapılan çalışmalarla bu oranın daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

Yozgat'ın okuma yazma bilen oranında orta kategoride yer alması, ildeki eğitim çalışmalarının önemini ve bu alanda yapılan destekleri vurguluyor.

Yozgat'ın okuma yazma bilen oranını artırmak için yapılan faaliyetler arasında, eğitim kurumlarının fiziki altyapısının geliştirilmesi, okul malzemelerinin temini, öğretmenlerin nitelikli ve sürekli eğitimlerle desteklenmesi ve okuma yazma seferberlikleri gibi çalışmalar yer alabilir. Ayrıca, okuma yazma kampanyaları, bilinçlendirme etkinlikleri ve ailelere yönelik eğitim programları da bu süreçte önemli rol oynuyor.

Yozgat'ın okuma yazma bilen oranındaki orta kategoride yer alması, ildeki eğitim alanında yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin görüldüğünü gösteriyor. Bu durum, Yozgat'ın eğitimde ilerleme kaydettiğini ve gelecekte okuma yazma bilen oranının daha da yükselebileceğini işaret ediyor.

Yozgat'ın okuma yazma bilen oranında orta kategoride yer alması, ilde eğitim alanında yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını yansıtmakta ve Yozgat'ın eğitimde ilerleme kaydederek okuma yazma bilen oranını artırma yolunda önemli adımlar atılıyor. Haber Merkezi