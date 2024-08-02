Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mobil orman emvali denetimi yapıldı.

6831 sayılı Kanun gereğince orman memurları, orman ürünlerini işleyen, taşıyan, bulunduran, kullanan ve satanları denetleniyor.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Orman ürünlerinin yasal yollardan temin edilip edilmediği kontrol edilmektedir. ORBİS (Orman Bilgi Sistemi) Koruma ve Sağlık Modülü'nün altındaki Mobil Kontrol uygulaması ile denetim etkinliği artırılmıştır. Türkiye genelinde 3 bin 57 kontrol noktası oluşturulmuş olup, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü de sorumluluk alanında 4 sabit ve 7 gezici kontrol noktasıyla denetimlerine devam etmektedir. Ormanlarımızın korunması için hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.