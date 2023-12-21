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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Sorgun İlçe Devlet Hastanesinde masa başı ve saha tatbikatı yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından; 2023 yılı Afet Planları kapsamında, Sorgun İlçe Devlet Hastanesinde Hastane yönetim ekibi ve personelin katılımıyla Dış Toplu Yaralanma Turkuaz Kodlu Konulu Masa başı ve saha tatbikatı düzenlendi.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sorgun İlçe Devlet Hastanesinde yapılan tatbikatta; meydana gelebilecek acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı olmak, süreci en zararsız şekilde yönetmek; hastanenin afet tehlikeleri karşısında alacağı önlemleri arttırmak; personel, hasta, hasta yakınlarının can güvenliğini korumak, yatırım ve donanımın zarar görmesini önlemek amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.