İşte, Yozgat’ın tarihi kökeni ve soyu hakkında tüm bilmeniz gerekenler…

YOZGAT’IN KÖKENİ OĞUZLARA DAYANIR

Türk tarihinin köklü şehirlerinden biri olan Yozgat’ın Oğuz Türkleri’ne dayandığı bilinir.

Bölgenin yerleşim tarihi, özellikle Bozok koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye göç etmesiyle şekillenir.

Soyu, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden ve bölgeye önemli katkılarda bulunan Türk boylarından biri olan Oğuzlara dayanan Yozgat, Oğuzların Anadolu’daki önemli yerleşim yerlerinden biri olarak kaynaklarda geçer.

Yozgat’a Osmanlı döneminde “Bozok sancağı” adı verildi.

Bozok Sancağı ismi, Cumhuriyet dönemiyle birlikte değişmiş olsa da, halk arasında "Bozok" adı hâlâ kullanılır.

Yozgat’ın kökeni hakkındaki genel görüş, bu bölgenin Oğuz Türkleri ve Bozok koluna mensup Türkmenler tarafından yoğun bir şekilde yerleşildiği ve bu nedenle "Bozok" veya "Yozgat" isimleriyle anıldığı yönündedir.

Bu köklü geçmiş, Yozgat’ın kültürel ve tarihi mirasını zenginleştiren bir faktör oldu.

Yozgat, bu derin tarihle birlikte hem kültürel hem de tarihi açıdan önemli bir merkez olarak kabul edilir.