Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip programların bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacağı belirtildi.

TYÇ Logosuna sahip programlar bu yıl Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda ilk kez yer alacak. Türkiye genelinde 109 üniversitenin 894 lisans ve 4 ön lisans programı, 2024 Yılı Kılavuzu'nda TYÇ Logosu kullanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları çerçevesinde 23 Aralık 2021'den itibaren belirli şartları sağlayan programlara mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosu kullanma hakkı tanıdı.

Bu şartlar arasında, programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması, yeterlilik formunun uyumlu olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'nda yer alması bulunuyor.

TYÇ Logosu, mezuniyet belgelerinde yer aldığında öğrencilere uluslararası alanda avantaj sağlıyor. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor ve istihdam imkânları artıyor. Ayrıca TYÇ Logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin tanınmasını kolaylaştırarak öğrenci hareketliliğine katkı sağlıyor.

En çok TYÇ logolu mezuniyet belgesi bulunan üniversiteler arasında; 45 programla İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ilk sırada yer alıyor. 41 TYÇ logolu mezuniyet belgesi olan programıyla Sakarya Üniversitesi 2’nci sırada yer alırken Atatürk Üniversitesi 39 programla sıralamada 3’üncü oldu.

Üniversite ve TYÇ logo kullanım hakkına sahip program sayısı ise şöyle:

“İstanbul Gelişim Üniversitesi 45

Sakarya Üniversitesi 41

Atatürk Üniversitesi 39

Başkent Üniversitesi 28

Erciyes Üniversitesi 28

Yeditepe Üniversitesi 28

Ege Üniversitesi 27

Gazi Üniversitesi 25

İstanbul Medipol Üniversitesi 24

İstanbul Üniversitesi 23

Ankara Üniversitesi 21

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 20

Yıldız Teknik Üniversitesi 20

Çukurova Üniversitesi 16

Özyeğin Üniversitesi 16

Atılım Üniversitesi 14

Eskişehir Teknik Üniversitesi 14

Hacettepe Üniversitesi 14

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 14

Trakya Üniversitesi 14

Bursa Uludağ Üniversitesi 13

Dokuz Eylül Üniversitesi 13

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 12

İzmir Ekonomi Üniversitesi 12

Karadeniz Teknik Üniversitesi 12

Marmara Üniversitesi 12

Işık Üniversitesi 11

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 11

Amasya Üniversitesi 10

Bartın Üniversitesi 10

İstanbul Teknik Üniversitesi 10

Koç Üniversitesi 10

Maltepe Üniversitesi 10

Bahçeşehir Üniversitesi 9

İstanbul Aydın Üniversitesi 9

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 9

Uşak Üniversitesi 9

Doğuş Üniversitesi 8

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 8

Gaziantep Üniversitesi 7

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 7

Necmettin Erbakan Üniversitesi 7

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 6

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 6

Fırat Üniversitesi 6

Haliç Üniversitesi 6

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 6

İstanbul Kültür Üniversitesi 6

Sabancı Üniversitesi 6

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 6

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 6

Afyon Kocatepe Üniversitesi 5

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 5

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5

İnönü Üniversitesi 5

İstanbul Bilgi Üniversitesi 5

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 5

Mef Üniversitesi 5

Akdeniz Üniversitesi 4

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi 4

Gebze Teknik Üniversitesi 4

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4

Mersin Üniversitesi 4

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4

Pamukkale Üniversitesi 4

Sinop Üniversitesi 4

Üsküdar Üniversitesi 4

Yaşar Üniversitesi 4

Anadolu Üniversitesi 3

Dicle Üniversitesi 3

Galatasaray Üniversitesi 3

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 3

Sanko Üniversitesi 3

Süleyman Demirel Üniversitesi 3

Altınbaş Üniversitesi 2

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2

Balıkesir Üniversitesi 2

Çağ Üniversitesi 2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2

Çankaya Üniversitesi 2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2

İstanbul Beykent Üniversitesi 2

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 2

İstanbul Okan Üniversitesi 2

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2

Kadir Has Üniversitesi 2

Kocaeli Üniversitesi 2

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2

Selçuk Üniversitesi 2

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi 2

Ufuk Üniversitesi 2

Yozgat Bozok Üniversitesi 2

Aksaray Üniversitesi 1

Biruni Üniversitesi 1

Düzce Üniversitesi 1

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1

İstanbul Gedik Üniversitesi 1

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 1

Kastamonu Üniversitesi 1

Kırıkkale Üniversitesi 1

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 1

Konya Teknik Üniversitesi 1

Kto Karatay Üniversitesi 1

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1

Toplam 898”