2023 yılında tahmini olarak 416 bin 582 olarak kaydedilen nüfusun 209 bin 814'ünü erkek ve 208 bin 628'ini ise kadınlar oluşturuyor.

Rakamlara yüzde olarak bakıldığında ise ilginç bir denge görülüyor. Yozgat'ın nüfusunun yüzde 50,14'ünü erkekler, yüzde 49,86'sını ise kadınlar oluşturuyor.

YOZGAT NÜFUS YOĞUNLUĞU VE YÜZÖLÇÜMÜ

Yozgat, 14 bin 97 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir il olarak, kilometrekareye 30 kişi düşen bir nüfus yoğunluğuna sahip.

Yozgat'ın 2023 resmi nüfus bilgileri ise tahmini verilere dayanıyor. 2023 resmi verileri, 2024 yılının başında resmi olarak açıklanacak. Melike Aslı Arslan