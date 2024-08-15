Yozgat Çamlık Bakım Merkezi tarafından toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla açılan sergide kurumdaki özel bireylerin el emekleriyle ürettikleri ürünler sergilendi.

Yozgat’ta bir alışveriş merkezinde açılan stantta Yozgat Çamlık Bakım Merkezi’nde bakım altında bulunan özel bireyler, yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Özel bireyleri topluma kazandırmak, bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen sergide katılımcılar stantları ziyaret ederek ürünler hakkında eğitimcilerden bilgi aldı.

Yozgat Çamlık Bakım Merkezi’nin 2020 yılında faaliyete geçtiğini ve bünyelerinde 273 bireyin bulunduğunu söyleyen kurumdan sorumlu müdür Merve Zengin, “2020 yılından itibaren kurumumuzda bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi de onları sergilemek bugüne nasip oldu. Halk eğitim öğretmenleri ve kurum öğretmenlerimizin rehberliğinde bu ürünlerin hepsini bizim bireylerimiz yaptı. Yakma, örgü, boyama gibi etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerimizle bireylerimizin el göz koordinasyonlarını ve sosyalleşmelerini sağlıyoruz ayrıca bireysel olarak yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Bu noktada kendileri de mutlu oluyorlar ve kendilerini daha iyi hissediyorlar.” dedi.

Özel bireylerin yaptıkları ürünleri satmayıp kurum da sergilemeye devam ettiklerini de belirten Zengin, bireylerin gelişimleri için kursların yanı sıra önemli gün ve haftalarda da çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.