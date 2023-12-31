Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 85 milyonu aştı.

Bu benzersiz coğrafyada, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Anadolu bölgesi, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik destinasyonlarından biri konumunda. Türkiye'nin her bir ili, kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınıyor.

Peki, Yozgat ve komşu illeri neyi ile tanınıyor? İşte detaylar…

desti kebabı-1

YOZGAT

Bakan Yerlikaya 81 ilde yılbaşı tedbirlerini açıklandı! Bakan Yerlikaya 81 ilde yılbaşı tedbirlerini açıklandı!

Testi Kebabı: Türkiye'nin kalbinde yer alan Yozgat, kendine özgü lezzetiyle ünlü Testi Kebabı ile tanınıyor.

amasya elması

AMASYA

Amasya elması: Amasya, enfes lezzetiyle ünlü Amasya elması ile bilinir.

sivas kangal

SİVAS

Kangal Köpeği: Türkiye'nin iç bölgelerinden Sivas, dünyaca ünlü Kangal Köpeği ile öne çıkıyor.

nevşehir peri bacaları

NEVŞEHİR

Peri Bacaları: Kapadokya'nın kalbinde bulunan Nevşehir, eşsiz coğrafi yapısıyla dikkat çeken Peri Bacaları ile bilinir.

kırşehir Ahi Evran Heykeli

KIRŞEHİR

Ahi Evran Heykeli: İç Anadolu'nun huzurlu şehirlerinden biri olan Kırşehir, Ahi Evran Heykeli ile özdeşleşmiştir.

çorum leblebisi

ÇORUM

Çorum Leblebisi: Çorum, enfes lezzetiyle ünlü Çorum Leblebisi ile adından söz ettirir.

tokat Asma Yaprağı

TOKAT

Asma Yaprağı: Tokat, özellikle Asma Yaprağı ile tanınır.

kırıkkale Silah Müzesi ve Fabrikaları

KIRIKKALE

Silah Müzesi ve Fabrikaları: Kırıkkale, Silah Müzesi ve Fabrikaları ile bilinir.

Kayseri Pastırması

KAYSERİ

Kayseri Pastırması: İç Anadolu'nun önemli şehirlerinden Kayseri, eşsiz lezzetiyle ünlü Kayseri Pastırması ile öne çıkar.

Her bir ilin kendine özgü değerleri, Türkiye'nin kültürel mozaik içinde benzersiz bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Bu iller, ülkenin zengin mirasını ve çeşitliliğini yansıtarak dünya genelinde tanınıyor.

Kaynak: Melike Aslı Arslan