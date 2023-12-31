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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 85 milyonu aştı.

Bu benzersiz coğrafyada, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Anadolu bölgesi, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik destinasyonlarından biri konumunda. Türkiye'nin her bir ili, kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınıyor.

Peki, Yozgat ve komşu illeri neyi ile tanınıyor? İşte detaylar…

YOZGAT

Testi Kebabı: Türkiye'nin kalbinde yer alan Yozgat, kendine özgü lezzetiyle ünlü Testi Kebabı ile tanınıyor.

AMASYA

Amasya elması: Amasya, enfes lezzetiyle ünlü Amasya elması ile bilinir.

SİVAS

Kangal Köpeği: Türkiye'nin iç bölgelerinden Sivas, dünyaca ünlü Kangal Köpeği ile öne çıkıyor.

NEVŞEHİR

Peri Bacaları: Kapadokya'nın kalbinde bulunan Nevşehir, eşsiz coğrafi yapısıyla dikkat çeken Peri Bacaları ile bilinir.

KIRŞEHİR

Ahi Evran Heykeli: İç Anadolu'nun huzurlu şehirlerinden biri olan Kırşehir, Ahi Evran Heykeli ile özdeşleşmiştir.

ÇORUM

Çorum Leblebisi: Çorum, enfes lezzetiyle ünlü Çorum Leblebisi ile adından söz ettirir.

TOKAT

Asma Yaprağı: Tokat, özellikle Asma Yaprağı ile tanınır.

KIRIKKALE

Silah Müzesi ve Fabrikaları: Kırıkkale, Silah Müzesi ve Fabrikaları ile bilinir.

KAYSERİ

Kayseri Pastırması: İç Anadolu'nun önemli şehirlerinden Kayseri, eşsiz lezzetiyle ünlü Kayseri Pastırması ile öne çıkar.

Her bir ilin kendine özgü değerleri, Türkiye'nin kültürel mozaik içinde benzersiz bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Bu iller, ülkenin zengin mirasını ve çeşitliliğini yansıtarak dünya genelinde tanınıyor.