Yozgat Namaz Vakitleri

Yozgat
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

02:22:26

21 Temmuz 2025

26 Muharrem 1447
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:36

Güneş

05:23

Öğle

12:52

İkindi

16:47

Akşam

20:12

Yatsı

21:51
Akdağmadeni Boğazlıyan Çandır Çayıralan Çekerek Kadışehri Saraykent Sarıkaya Şefaatli Sorgun Yenifakılı Yerköy

Yozgat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:36 05:23 12:52 16:47 20:12 21:51
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:38 05:24 12:52 16:47 20:11 21:49
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:39 05:25 12:52 16:47 20:10 21:48
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:40 05:25 12:52 16:47 20:09 21:47
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:42 05:26 12:52 16:46 20:08 21:46
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:43 05:27 12:52 16:46 20:08 21:44
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:44 05:28 12:52 16:46 20:07 21:43
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:46 05:29 12:52 16:46 20:06 21:42
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:47 05:30 12:52 16:46 20:05 21:40
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:49 05:31 12:52 16:45 20:04 21:39
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:50 05:32 12:52 16:45 20:03 21:37
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:51 05:33 12:52 16:45 20:02 21:36
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:53 05:34 12:52 16:44 20:01 21:34
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:54 05:34 12:52 16:44 20:00 21:33
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 03:56 05:35 12:52 16:44 19:59 21:31
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 03:57 05:36 12:52 16:43 19:57 21:30
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 03:59 05:37 12:52 16:43 19:56 21:28
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:00 05:38 12:52 16:42 19:55 21:26
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:01 05:39 12:52 16:42 19:54 21:25
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:03 05:40 12:51 16:41 19:53 21:23
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:04 05:41 12:51 16:41 19:52 21:22
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:06 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:08 05:44 12:51 16:39 19:48 21:16
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