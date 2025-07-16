Yozgat Namaz Vakitleri

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|HİCRİ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Tem Çar
|21 Muharrem 1447
|03:30
|05:19
|12:52
|16:48
|20:15
|21:56
|17 Tem Per
|22 Muharrem 1447
|03:31
|05:20
|12:52
|16:48
|20:14
|21:55
|18 Tem Cum
|23 Muharrem 1447
|03:32
|05:20
|12:52
|16:47
|20:14
|21:54
|19 Tem Cts
|24 Muharrem 1447
|03:34
|05:21
|12:52
|16:47
|20:13
|21:53
|20 Tem Paz
|25 Muharrem 1447
|03:35
|05:22
|12:52
|16:47
|20:12
|21:52
|21 Tem Pts
|26 Muharrem 1447
|03:36
|05:23
|12:52
|16:47
|20:12
|21:51
|22 Tem Sal
|27 Muharrem 1447
|03:38
|05:24
|12:52
|16:47
|20:11
|21:49
|23 Tem Çar
|28 Muharrem 1447
|03:39
|05:25
|12:52
|16:47
|20:10
|21:48
|24 Tem Per
|29 Muharrem 1447
|03:40
|05:25
|12:52
|16:47
|20:09
|21:47
|25 Tem Cum
|30 Muharrem 1447
|03:42
|05:26
|12:52
|16:46
|20:08
|21:46
|26 Tem Cts
|1 Safer 1447
|03:43
|05:27
|12:52
|16:46
|20:08
|21:44
|27 Tem Paz
|2 Safer 1447
|03:44
|05:28
|12:52
|16:46
|20:07
|21:43
|28 Tem Pts
|3 Safer 1447
|03:46
|05:29
|12:52
|16:46
|20:06
|21:42
|29 Tem Sal
|4 Safer 1447
|03:47
|05:30
|12:52
|16:46
|20:05
|21:40
|30 Tem Çar
|5 Safer 1447
|03:49
|05:31
|12:52
|16:45
|20:04
|21:39
|31 Tem Per
|6 Safer 1447
|03:50
|05:32
|12:52
|16:45
|20:03
|21:37
|1 Ağu Cum
|7 Safer 1447
|03:51
|05:33
|12:52
|16:45
|20:02
|21:36
|2 Ağu Cts
|8 Safer 1447
|03:53
|05:34
|12:52
|16:44
|20:01
|21:34
|3 Ağu Paz
|9 Safer 1447
|03:54
|05:34
|12:52
|16:44
|20:00
|21:33