Yozgat Namaz Vakitleri

Yozgat
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

03:27:35

16 Temmuz 2025

21 Muharrem 1447
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:30

Güneş

05:19

Öğle

12:52

İkindi

16:48

Akşam

20:15

Yatsı

21:56
Akdağmadeni Boğazlıyan Çandır Çayıralan Çekerek Kadışehri Saraykent Sarıkaya Şefaatli Sorgun Yenifakılı Yerköy

Yozgat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:30 05:19 12:52 16:48 20:15 21:56
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:31 05:20 12:52 16:48 20:14 21:55
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:32 05:20 12:52 16:47 20:14 21:54
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:34 05:21 12:52 16:47 20:13 21:53
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:35 05:22 12:52 16:47 20:12 21:52
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:36 05:23 12:52 16:47 20:12 21:51
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:38 05:24 12:52 16:47 20:11 21:49
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:39 05:25 12:52 16:47 20:10 21:48
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:40 05:25 12:52 16:47 20:09 21:47
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:42 05:26 12:52 16:46 20:08 21:46
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:43 05:27 12:52 16:46 20:08 21:44
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:44 05:28 12:52 16:46 20:07 21:43
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:46 05:29 12:52 16:46 20:06 21:42
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:47 05:30 12:52 16:46 20:05 21:40
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:49 05:31 12:52 16:45 20:04 21:39
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:50 05:32 12:52 16:45 20:03 21:37
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:51 05:33 12:52 16:45 20:02 21:36
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:53 05:34 12:52 16:44 20:01 21:34
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:54 05:34 12:52 16:44 20:00 21:33
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