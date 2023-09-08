Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:41 06:08 12:44 16:19 19:10 20:30
Akdağmadeni 04:37 06:04 12:39 16:15 19:05 20:26
Aydıncık 04:39 06:06 12:42 16:18 19:08 20:29
Boğazlıyan 04:41 06:06 12:42 16:17 19:08 20:27
Çandır 04:40 06:05 12:41 16:16 19:07 20:26
Çayıralan 04:39 06:05 12:40 16:16 19:06 20:26
Çekerek 04:38 06:05 12:41 16:17 19:07 20:28
Kadışehri 04:37 06:04 12:40 16:15 19:06 20:27
Saraykent 04:39 06:05 12:41 16:16 19:07 20:27
Sarıkaya 04:40 06:06 12:41 16:17 19:07 20:27
Şefaatli 04:42 06:08 12:44 16:20 19:10 20:30
Sorgun 04:40 06:06 12:42 16:18 19:08 20:29
Yenifakılı 04:42 06:07 12:43 16:18 19:09 20:28
Yerköy 04:43 06:09 12:45 16:21 19:11 20:31
(Haber Merkezi)