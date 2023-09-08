Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (2)

Yozgat namaz vakitleri 7 Eylül 2023 Perşembe Yozgat namaz vakitleri 7 Eylül 2023 Perşembe

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:41     06:08     12:44     16:19     19:10     20:30

Akdağmadeni    04:37     06:04     12:39     16:15     19:05     20:26

Aydıncık             04:39     06:06     12:42     16:18     19:08     20:29

Boğazlıyan         04:41     06:06     12:42     16:17     19:08     20:27

Çandır                 04:40     06:05     12:41     16:16     19:07     20:26

Çayıralan            04:39     06:05     12:40     16:16     19:06     20:26

Çekerek              04:38     06:05     12:41     16:17     19:07     20:28

Kadışehri            04:37     06:04     12:40     16:15     19:06     20:27

Saraykent           04:39     06:05     12:41     16:16     19:07     20:27

Sarıkaya              04:40     06:06     12:41     16:17     19:07     20:27

Şefaatli               04:42     06:08     12:44     16:20     19:10     20:30

Sorgun                04:40     06:06     12:42     16:18     19:08     20:29

Yenifakılı            04:42     06:07     12:43     16:18     19:09     20:28

Yerköy                04:43     06:09     12:45     16:21     19:11     20:31 

(Haber Merkezi)