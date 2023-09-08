Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:41 06:08 12:44 16:19 19:10 20:30

Akdağmadeni 04:37 06:04 12:39 16:15 19:05 20:26

Aydıncık 04:39 06:06 12:42 16:18 19:08 20:29

Boğazlıyan 04:41 06:06 12:42 16:17 19:08 20:27

Çandır 04:40 06:05 12:41 16:16 19:07 20:26

Çayıralan 04:39 06:05 12:40 16:16 19:06 20:26

Çekerek 04:38 06:05 12:41 16:17 19:07 20:28

Kadışehri 04:37 06:04 12:40 16:15 19:06 20:27

Saraykent 04:39 06:05 12:41 16:16 19:07 20:27

Sarıkaya 04:40 06:06 12:41 16:17 19:07 20:27

Şefaatli 04:42 06:08 12:44 16:20 19:10 20:30

Sorgun 04:40 06:06 12:42 16:18 19:08 20:29

Yenifakılı 04:42 06:07 12:43 16:18 19:09 20:28

Yerköy 04:43 06:09 12:45 16:21 19:11 20:31

(Haber Merkezi)