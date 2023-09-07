Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:40     06:07     12:44     16:20     19:11     20:32

Akdağmadeni    04:36     06:03     12:40     16:16     19:07     20:28

İsmail Altınkaynak kimdir? İsmail Altınkaynak kimdir?

Aydıncık             04:38     06:05     12:42     16:18     19:10     20:31

Boğazlıyan         04:40     06:06     12:42     16:18     19:09     20:29

Çandır                 04:39     06:04     12:41     16:17     19:08     20:28

Çayıralan            04:38     06:04     12:41     16:17     19:08     20:28

Çekerek              04:37     06:04     12:41     16:18     19:09     20:30

Kadışehri            04:36     06:03     12:40     16:16     19:08     20:29

Saraykent           04:38     06:04     12:41     16:17     19:08     20:29

Sarıkaya              04:39     06:05     12:42     16:18     19:09     20:29

Şefaatli               04:41     06:07     12:44     16:20     19:11     20:32

Sorgun                04:39     06:05     12:43     16:19     19:10     20:31

Yenifakılı            04:41     06:06     12:43     16:19     19:10     20:30

Yerköy                04:42     06:08     12:45     16:22     19:13     20:33