Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:38 06:05 12:45 16:22 19:15 20:36

Akdağmadeni 04:34 06:01 12:40 16:18 19:10 20:31

Aydıncık 04:35 06:03 12:43 16:20 19:13 20:35

Boğazlıyan 04:38 06:04 12:43 16:20 19:12 20:33

Çandır 04:36 06:03 12:42 16:19 19:11 20:32

Çayıralan 04:36 06:02 12:41 16:19 19:11 20:31

Çekerek 04:34 06:02 12:42 16:20 19:12 20:34

Kadışehri 04:33 06:01 12:41 16:18 19:11 20:32

Saraykent 04:35 06:02 12:42 16:19 19:12 20:33

Sarıkaya 04:36 06:03 12:42 16:20 19:12 20:33

Şefaatli 04:39 06:05 12:45 16:22 19:15 20:35

Sorgun 04:36 06:03 12:43 16:21 19:13 20:34

Yenifakılı 04:39 06:05 12:44 16:21 19:13 20:34

Yerköy 04:40 06:06 12:46 16:24 19:16 20:37