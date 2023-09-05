Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat namaz vakitleri… (2)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler                   İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                   04:38    06:05     12:45     16:22     19:15     20:36

Akdağmadeni    04:34     06:01     12:40     16:18     19:10     20:31

Yozgat namaz vakitleri 6 Eylül 2023 Çarşamba Yozgat namaz vakitleri 6 Eylül 2023 Çarşamba

Aydıncık             04:35     06:03     12:43     16:20     19:13     20:35

Boğazlıyan         04:38     06:04     12:43     16:20     19:12     20:33

Çandır                04:36      06:03     12:42     16:19     19:11     20:32

Çayıralan           04:36      06:02     12:41     16:19     19:11     20:31

Çekerek             04:34      06:02     12:42     16:20     19:12     20:34

Kadışehri           04:33      06:01     12:41     16:18     19:11     20:32

Saraykent          04:35      06:02     12:42     16:19     19:12     20:33

Sarıkaya             04:36      06:03     12:42     16:20     19:12     20:33

Şefaatli               04:39     06:05     12:45     16:22     19:15     20:35

Sorgun                04:36     06:03     12:43     16:21     19:13     20:34

Yenifakılı            04:39     06:05     12:44     16:21     19:13     20:34

Yerköy                04:40     06:06     12:46     16:24     19:16     20:37