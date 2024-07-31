Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:50     05:32     12:52     16:45     20:03     21:37

Akdağmadeni    03:47     05:28     12:48     16:40     19:58     21:32

Aydıncık             03:47     05:29     12:50     16:43     20:01     21:37

Boğazlıyan         03:52     05:32     12:50     16:42     19:59     21:32

Çandır                 03:50     05:30     12:49     16:41     19:58     21:31

Çayıralan            03:50     05:30     12:49     16:41     19:58     21:31

Çekerek              03:46     05:29     12:49     16:43     20:00     21:35

Kadışehri            03:46     05:27     12:48     16:41     19:59     21:34

Saraykent           03:48     05:29     12:49     16:42     19:59     21:33

Sarıkaya              03:50     05:30     12:50     16:42     20:00     21:33

Şefaatli                03:52    05:33     12:52     16:45     20:02     21:36

Sorgun                03:49     05:30     12:51     16:43     20:01     21:35

Yenifakılı            03:53     05:33     12:51     16:43     20:00     21:33

Kemal Batmaz kimdir? Kemal Batmaz hakkında merak edilenler! Kemal Batmaz kimdir? Kemal Batmaz hakkında merak edilenler!

Yerköy                03:53     05:34     12:54     16:46     20:04     21:37

Kaynak: Haber Merkezi