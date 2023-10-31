Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:37     07:01     12:29     15:21     17:48     19:07

Akdağmadeni    05:32     06:56     12:25     15:17     17:44     19:03

Aydıncık             05:35     06:59     12:28     15:19     17:46     19:05

Boğazlıyan         05:35     06:58     12:28     15:21     17:48     19:06

Çandır                 05:34     06:57     12:27     15:19     17:46     19:05

Çayıralan            05:33     06:56     12:26     15:19     17:46     19:04

Çekerek              05:34     06:58     12:27     15:18     17:45     19:04

Kadışehri            05:33     06:57     12:25     15:17     17:44     19:03

Saraykent           05:34     06:58     12:27     15:19     17:46     19:05

Sarıkaya              05:34     06:58     12:27     15:19     17:46     19:05    

Şefaatli                05:37    07:00     12:30     15:22     17:49     19:07

Yozgat hava durumu 30 Ekim 2023 Yozgat hava durumu 30 Ekim 2023

Sorgun                05:35     06:59     12:28     15:20     17:47     19:06

Yenifakılı            05:36     06:59     12:29     15:21     17:48     19:07

Yerköy                05:38     07:02     12:31     15:23     17:50     19:09

Kaynak: İleri Gazetesi