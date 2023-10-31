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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:37 07:01 12:29 15:21 17:48 19:07

Akdağmadeni 05:32 06:56 12:25 15:17 17:44 19:03

Aydıncık 05:35 06:59 12:28 15:19 17:46 19:05

Boğazlıyan 05:35 06:58 12:28 15:21 17:48 19:06

Çandır 05:34 06:57 12:27 15:19 17:46 19:05

Çayıralan 05:33 06:56 12:26 15:19 17:46 19:04

Çekerek 05:34 06:58 12:27 15:18 17:45 19:04

Kadışehri 05:33 06:57 12:25 15:17 17:44 19:03

Saraykent 05:34 06:58 12:27 15:19 17:46 19:05

Sarıkaya 05:34 06:58 12:27 15:19 17:46 19:05

Şefaatli 05:37 07:00 12:30 15:22 17:49 19:07

Sorgun 05:35 06:59 12:28 15:20 17:47 19:06

Yenifakılı 05:36 06:59 12:29 15:21 17:48 19:07

Yerköy 05:38 07:02 12:31 15:23 17:50 19:09