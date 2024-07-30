Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:49 05:31 12:52 16:45 20:04 21:38

Akdağmadeni 03:45 05:27 12:48 16:41 19:59 21:33

Aydıncık 03:45 05:28 12:50 16:44 20:02 21:38

Boğazlıyan 03:50 05:31 12:51 16:42 20:00 21:34

Çandır 03:49 05:30 12:49 16:41 19:59 21:33

Çayıralan 03:48 05:29 12:49 16:41 19:59 21:33

Çekerek 03:45 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37

Kadışehri 03:44 05:27 12:48 16:42 20:00 21:35

Saraykent 03:47 05:28 12:49 16:42 20:00 21:35

Sarıkaya 03:48 05:29 12:50 16:42 20:01 21:35

Şefaatli 03:51 05:32 12:52 16:45 20:03 21:37

Sorgun 03:47 05:29 12:51 16:44 20:02 21:37

Yenifakılı 03:51 05:32 12:52 16:43 20:01 21:35

Yerköy 03:51 05:33 12:54 16:46 20:05 21:39