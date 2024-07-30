Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:49     05:31     12:52     16:45     20:04     21:38

Akdağmadeni    03:45     05:27     12:48     16:41     19:59     21:33

Aydıncık             03:45     05:28     12:50     16:44     20:02     21:38

Boğazlıyan         03:50     05:31     12:51     16:42     20:00     21:34

Çandır                 03:49     05:30     12:49     16:41     19:59     21:33

Çayıralan            03:48     05:29     12:49     16:41     19:59     21:33

Çekerek              03:45     05:28     12:50     16:43     20:02     21:37

Kadışehri            03:44     05:27     12:48     16:42     20:00     21:35

Saraykent           03:47     05:28     12:49     16:42     20:00     21:35

Sarıkaya              03:48     05:29     12:50     16:42     20:01     21:35

Şefaatli                03:51    05:32     12:52     16:45     20:03     21:37

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Sorgun                03:47     05:29     12:51     16:44     20:02     21:37

Yenifakılı            03:51     05:32     12:52     16:43     20:01     21:35

Yerköy                03:51     05:33     12:54     16:46     20:05     21:39

Kaynak: Haber Merkezi