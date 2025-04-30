Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:00     05:36     12:43     16:32     19:41     21:10

Akdağmadeni   03:56      05:32     12:39     16:27     19:36     21:05

Aydıncık             03:57     05:33     12:41     16:30     19:39     21:09

Sorgun'da öğrenciler bilgilendirildi Sorgun'da öğrenciler bilgilendirildi

Boğazlıyan         04:01     05:35     12:41     16:29     19:38     21:05

Çandır                 04:00     05:34     12:40     16:28     19:37     21:05

Çayıralan            03:59     05:33     12:40     16:28     19:36     21:04

Çekerek              03:56     05:32     12:40     16:29     19:38     21:08

Kadışehri            03:55     05:31     12:39     16:28     19:37     21:06

Saraykent           03:58     05:33     12:40     16:29     19:37     21:06

Sarıkaya              03:59     05:34     12:41     16:29     19:38     21:06

Şefaatli               04:02     05:36     12:43     16:32     19:40     21:08

Sorgun                03:59     05:34     12:42     16:30     19:39     21:08

Yenifakılı            04:02     05:36     12:42     16:30     19:39     21:06

Yerköy                04:02     05:37     12:44     16:33     19:42     21:10

Kaynak: Haber Merkezi