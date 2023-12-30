Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:25     07:55     12:48     15:11     17:31     18:56

Akdağmadeni    06:20     07:50     12:44     15:07     17:27     18:52

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Aydıncık             06:23     07:54     12:46     15:08     17:28     18:54

Boğazlıyan         06:22     07:51     12:46     15:11     17:31     18:55

Çandır                 06:21     07:50     12:45     15:09     17:30     18:54

Çayıralan            06:20     07:50     12:45     15:09     17:29     18:53

Çekerek              06:22     07:53     12:45     15:07     17:28     18:53

Kadışehri            06:21     07:51     12:44     15:06     17:27     18:52

Saraykent            06:21    07:51     12:45     15:08     17:29     18:53

Sarıkaya              06:22     07:51     12:46     15:09     17:30     18:54

Şefaatli                06:24    07:54     12:48     15:12     17:32     18:57

Sorgun                06:23     07:53     12:46     15:09     17:30     18:55

Yenifakılı            06:23     07:52     12:47     15:12     17:32     18:56

Yerköy                06:26     07:55     12:49     15:12     17:33     18:58

Kaynak: Haber Merkezi