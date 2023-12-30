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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:25 07:55 12:48 15:11 17:31 18:56

Akdağmadeni 06:20 07:50 12:44 15:07 17:27 18:52

Aydıncık 06:23 07:54 12:46 15:08 17:28 18:54

Boğazlıyan 06:22 07:51 12:46 15:11 17:31 18:55

Çandır 06:21 07:50 12:45 15:09 17:30 18:54

Çayıralan 06:20 07:50 12:45 15:09 17:29 18:53

Çekerek 06:22 07:53 12:45 15:07 17:28 18:53

Kadışehri 06:21 07:51 12:44 15:06 17:27 18:52

Saraykent 06:21 07:51 12:45 15:08 17:29 18:53

Sarıkaya 06:22 07:51 12:46 15:09 17:30 18:54

Şefaatli 06:24 07:54 12:48 15:12 17:32 18:57

Sorgun 06:23 07:53 12:46 15:09 17:30 18:55

Yenifakılı 06:23 07:52 12:47 15:12 17:32 18:56

Yerköy 06:26 07:55 12:49 15:12 17:33 18:58