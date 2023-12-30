Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:25 07:55 12:48 15:11 17:31 18:56
Akdağmadeni 06:20 07:50 12:44 15:07 17:27 18:52
Aydıncık 06:23 07:54 12:46 15:08 17:28 18:54
Boğazlıyan 06:22 07:51 12:46 15:11 17:31 18:55
Çandır 06:21 07:50 12:45 15:09 17:30 18:54
Çayıralan 06:20 07:50 12:45 15:09 17:29 18:53
Çekerek 06:22 07:53 12:45 15:07 17:28 18:53
Kadışehri 06:21 07:51 12:44 15:06 17:27 18:52
Saraykent 06:21 07:51 12:45 15:08 17:29 18:53
Sarıkaya 06:22 07:51 12:46 15:09 17:30 18:54
Şefaatli 06:24 07:54 12:48 15:12 17:32 18:57
Sorgun 06:23 07:53 12:46 15:09 17:30 18:55
Yenifakılı 06:23 07:52 12:47 15:12 17:32 18:56
Yerköy 06:26 07:55 12:49 15:12 17:33 18:58Kaynak: Haber Merkezi