Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:31     06:00     12:46     16:27     19:23     20:46

Akdağmadeni    04:27     05:56     12:42     16:23     19:18     20:41

Aydıncık             04:29     05:58     12:45     16:25     19:21     20:45

Boğazlıyan         04:31     05:59     12:45     16:25     19:20     20:42

Çandır                 04:30     05:58     12:44     16:24     19:19     20:41

Çayıralan            04:29     05:57     12:43     16:23     19:19     20:41

Çekerek              04:28     05:57     12:44     16:24     19:20     20:44

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Kadışehri            04:27     05:56     12:42     16:23     19:19     20:42

Saraykent           04:29     05:57     12:44     16:24     19:20     20:42

Sarıkaya              04:30     05:58     12:44     16:24     19:20     20:42

Şefaatli                04:33    06:01     12:47     16:27     19:23     20:45

Sorgun                04:30     05:59     12:45     16:25     19:21     20:44

Yenifakılı            04:32     06:00     12:46     16:26     19:21     20:43

Yerköy                04:33     06:02     12:48     16:28     19:24     20:46

Kaynak: Haber Merkezi