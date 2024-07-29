Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

İlhan Erdost kimdir? İlhan Erdost kimdir?

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:48     05:30     12:52     16:45     20:05     21:40

Akdağmadeni    03:44     05:26     12:48     16:41     20:00     21:35

Aydıncık             03:44     05:27     12:50     16:44     20:03     21:40

Boğazlıyan         03:49     05:30     12:51     16:43     20:01     21:35

Çandır                 03:48     05:29     12:49     16:42     20:00     21:34

Çayıralan            03:47     05:28     12:49     16:41     20:00     21:34

Çekerek              03:43     05:27     12:50     16:43     20:02     21:38

Kadışehri            03:43     05:26     12:48     16:42     20:01     21:37

Saraykent           03:45     05:28     12:49     16:42     20:01     21:36

Sarıkaya              03:47     05:29     12:50     16:43     20:02     21:36

Şefaatli                03:49    05:31     12:53     16:45     20:04     21:38

Sorgun                03:46     05:29     12:51     16:44     20:03     21:38

Yenifakılı            03:50     05:31     12:52     16:44     20:02     21:36

Yerköy                03:50     05:32     12:54     16:47     20:05     21:40

Kaynak: Haber Merkezi