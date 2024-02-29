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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Yozgat İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:46 07:08 12:58 16:06 18:38 19:56

Akdağmadeni İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:41 07:04 12:54 16:02 18:34 19:51

Aydıncık (y) İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:44 07:07 12:56 16:04 18:36 19:54

Boğazlıyan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:44 07:06 12:57 16:05 18:37

19:54

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Çandır İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:43 07:05 12:55 16:04 18:36 19:53

Çayıralan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:42 07:05 12:55 16:03 18:35 19:52

Çekerek İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:43 07:06 12:56 16:03 18:35 19:53

Kadışehri İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:42 07:05 12:54 16:02 18:34 19:52

yozgat cami (12)

Saraykent İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:43 07:05 12:55 16:03 18:36 19:53

Sarıkaya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:43 07:06 12:56 16:04 18:36 19:53

Şefaatli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:46 07:08 12:59 16:06 18:39 19:56

Sorgun İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:44 07:07 12:57 16:04 18:37 19:54

Yenifakılı İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:45 07:07 12:58 16:06 18:38 19:55

Yerköy İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Şubat 2024 Perşembe 19 Şaban 1445 05:47 07:10 13:00 16:07 18:40 19:57
Kaynak: Haber Merkezi