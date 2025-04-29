Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:02     05:37     12:43     16:32     19:40     21:08

Akdağmadeni   03:58      05:33     12:39     16:27     19:35     21:03

Aydıncık             03:59     05:34     12:41     16:30     19:38     21:07

Boğazlıyan         04:03     05:36     12:41     16:29     19:37     21:04

Çandır                 04:01     05:35     12:40     16:28     19:36     21:03

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Çayıralan            04:00     05:34     12:40     16:28     19:35     21:03

Çekerek              03:58     05:34     12:40     16:29     19:37     21:06

Kadışehri            03:57     05:33     12:39     16:28     19:36     21:05

Saraykent           03:59     05:34     12:40     16:29     19:36     21:05

Sarıkaya              04:01     05:35     12:41     16:29     19:37     21:05

Şefaatli               04:03     05:38     12:43     16:31     19:39     21:07

Sorgun                04:00     05:35     12:42     16:30     19:38     21:07

Yenifakılı            04:03     05:37     12:42     16:30     19:38     21:05

Yerköy                04:04     05:39     12:45     16:33     19:41     21:09

Kaynak: Haber Merkezi