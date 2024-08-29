Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:30 05:59 12:47 16:28 19:24 20:47

Akdağmadeni 04:26 05:55 12:42 16:23 19:20 20:43

Aydıncık 04:27 05:57 12:45 16:26 19:23 20:46

Boğazlıyan 04:30 05:58 12:45 16:26 19:22 20:44

Çandır 04:29 05:57 12:44 16:25 19:21 20:43

Çayıralan 04:28 05:56 12:43 16:24 19:20 20:43

Çekerek 04:27 05:56 12:44 16:25 19:22 20:45

Kadışehri 04:26 05:55 12:43 16:24 19:21 20:44

Saraykent 04:28 05:56 12:44 16:25 19:21 20:44

Sarıkaya 04:29 05:57 12:44 16:25 19:22 20:44

Şefaatli 04:31 06:00 12:47 16:28 19:24 20:47

Sorgun 04:29 05:58 12:45 16:26 19:23 20:46

Yenifakılı 04:31 05:59 12:46 16:27 19:23 20:45

Yerköy 04:32 06:01 12:48 16:29 19:26 20:48