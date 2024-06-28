Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:13 05:08 12:49 16:46 20:20 22:07

Akdağmadeni 03:10 05:04 12:45 16:42 20:15 22:01

Aydıncık 03:09 05:05 12:47 16:45 20:19 22:07

Boğazlıyan 03:16 05:08 12:47 16:43 20:16 22:01

Çandır 03:14 05:07 12:46 16:42 20:16 22:00

Çayıralan 03:08 05:04 12:46 16:44 20:18 22:06

Çekerek 03:08 05:04 12:46 16:44 20:18 22:06

Kadışehri 03:08 05:03 12:45 16:43 20:17 22:04

Saraykent 03:11 05:06 12:46 16:43 20:17 22:03

Sarıkaya 03:13 05:07 12:47 16:43 20:17 22:02

Şefaatli 03:16 05:09 12:49 16:46 20:19 22:05

Sorgun 03:12 05:07 12:48 16:45 20:19 22:05

Yenifakılı 03:17 05:09 12:48 16:44 20:18 22:02

Yerköy 03:16 05:10 12:50 16:47 20:21 22:07