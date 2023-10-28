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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:34 06:57 12:30 15:24 17:52 19:11

Akdağmadeni 05:29 06:53 12:25 15:20 17:48 19:06

Aydıncık 05:32 06:56 12:28 15:22 17:50 19:09

Boğazlıyan 05:32 06:55 12:28 15:23 17:51 19:09

Çandır 05:31 06:54 12:27 15:22 17:50 19:08

Çayıralan 05:30 06:53 12:26 15:22 17:49 19:07

Çekerek 05:31 06:55 12:27 15:21 17:49 19:08

Kadışehri 05:30 06:54 12:26 15:20 17:48 19:07

Saraykent 05:31 06:54 12:27 15:21 17:49 19:08

Sarıkaya 05:34 06:57 12:30 15:25 17:53 19:11

Şefaatli 05:32 06:56 12:28 15:23 17:51 19:09

Sorgun 05:33 06:56 12:29 15:24 17:52 19:10

Yenifakılı 05:35 06:58 12:31 15:26 17:54 19:12

Yerköy 05:34 06:57 12:30 15:24 17:52 19:11