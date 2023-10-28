Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:34     06:57     12:30     15:24     17:52     19:11

Akdağmadeni    05:29     06:53     12:25     15:20     17:48     19:06

Aydıncık             05:32     06:56     12:28     15:22     17:50     19:09

Boğazlıyan         05:32     06:55     12:28     15:23     17:51     19:09

Çandır                 05:31     06:54     12:27     15:22     17:50     19:08

Çayıralan            05:30     06:53     12:26     15:22     17:49     19:07

Çekerek              05:31     06:55     12:27     15:21     17:49     19:08

Kadışehri            05:30     06:54     12:26     15:20     17:48     19:07

Saraykent           05:31     06:54     12:27     15:21     17:49     19:08

Sarıkaya              05:34     06:57     12:30     15:25     17:53     19:11    

Şefaatli               05:32     06:56     12:28     15:23     17:51     19:09

Doğadan kimin? Doğadan İsrail malı mı? Doğadan hangi ülkeye ait? Doğadan kimin? Doğadan İsrail malı mı? Doğadan hangi ülkeye ait?

Sorgun                05:33     06:56     12:29     15:24     17:52     19:10

Yenifakılı            05:35     06:58     12:31     15:26     17:54     19:12

Yerköy                05:34     06:57     12:30     15:24     17:52     19:11

Kaynak: İleri Gazetesi