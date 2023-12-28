Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:24 07:54 12:47 15:09 17:30 18:55
Akdağmadeni 06:19 07:49 12:43 15:05 17:26 18:51
Aydıncık 06:22 07:53 12:45 15:06 17:27 18:52
Boğazlıyan 06:21 07:50 12:45 15:09 17:30 18:54
Çandır 06:20 07:50 12:44 15:08 17:29 18:53
Çayıralan 06:20 07:49 12:44 15:07 17:28 18:52
Çekerek 06:22 07:52 12:44 15:06 17:26 18:52
Kadışehri 06:20 07:51 12:43 15:05 17:25 18:50
Saraykent 06:21 07:51 12:44 15:07 17:27 18:52
Sarıkaya 06:21 07:51 12:45 15:08 17:29 18:53
Şefaatli 06:24 07:53 12:47 15:10 17:31 18:55
Sorgun 06:22 07:53 12:45 15:08 17:28 18:53
Yenifakılı 06:22 07:52 12:46 15:10 17:31 18:55
Yerköy 06:25 07:55 12:48 15:11 17:32 18:56Kaynak: Haber Merkezi