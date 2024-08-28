Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:29 05:58 12:47 16:29 19:26 20:49

Akdağmadeni 04:25 05:54 12:43 16:24 19:21 20:45

Aydıncık 04:26 05:56 12:45 16:27 19:24 20:48

Boğazlıyan 04:29 05:57 12:45 16:27 19:23 20:46

Çandır 04:28 05:56 12:44 16:25 19:22 20:45

Çayıralan 04:27 05:55 12:44 16:25 19:22 20:44

Çekerek 04:25 05:55 12:44 16:26 19:24 20:47

Kadışehri 04:24 05:54 12:43 16:25 19:22 20:46

Saraykent 04:26 05:55 12:44 16:26 19:23 20:46

Sarıkaya 04:28 05:56 12:45 16:26 19:23 20:46

Şefaatli 04:30 05:59 12:47 16:29 19:26 20:49

Sorgun 04:27 05:57 12:46 16:27 19:24 20:48

Yenifakılı 04:30 05:58 12:46 16:28 19:24 20:47

Yerköy 04:31 06:00 12:48 16:30 19:27 20:50