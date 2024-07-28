Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:46 05:29 12:52 16:46 20:06 21:41

Akdağmadeni 03:43 05:25 12:48 16:41 20:01 21:36

Aydıncık 03:43 05:26 12:50 16:44 20:04 21:41

Boğazlıyan 03:48 05:29 12:51 16:43 20:02 21:36

Çandır 03:46 05:28 12:50 16:42 20:01 21:36

Çayıralan 03:45 05:27 12:49 16:42 20:01 21:35

Çekerek 03:42 05:26 12:50 16:43 20:03 21:40

Kadışehri 03:41 05:25 12:48 16:42 20:02 21:38

Saraykent 03:44 05:27 12:50 16:43 20:02 21:38

Sarıkaya 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37

Şefaatli 03:48 05:30 12:53 16:45 20:05 21:40

Sorgun 03:45 05:28 12:51 16:44 20:04 21:40

Yenifakılı 03:49 05:30 12:52 16:44 20:03 21:37

Yerköy 03:48 05:31 12:54 16:47 20:06 21:42