Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:46     05:29     12:52     16:46     20:06     21:41

Akdağmadeni    03:43     05:25     12:48     16:41     20:01     21:36

Aydıncık             03:43     05:26     12:50     16:44     20:04     21:41

Boğazlıyan         03:48     05:29     12:51     16:43     20:02     21:36

Çandır                 03:46     05:28     12:50     16:42     20:01     21:36

Çayıralan            03:45     05:27     12:49     16:42     20:01     21:35

Çekerek              03:42     05:26     12:50     16:43     20:03     21:40

Kadışehri            03:41     05:25     12:48     16:42     20:02     21:38

Saraykent           03:44     05:27     12:50     16:43     20:02     21:38

Sarıkaya              03:46     05:28     12:50     16:43     20:02     21:37

Abdullah Emre Güner kimdir? Abdullah Emre Güner kimdir?

Şefaatli                03:48    05:30     12:53     16:45     20:05     21:40

Sorgun                03:45     05:28     12:51     16:44     20:04     21:40

Yenifakılı            03:49     05:30     12:52     16:44     20:03     21:37

Yerköy                03:48     05:31     12:54     16:47     20:06     21:42

Kaynak: Haber Merkezi