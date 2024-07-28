Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:46 05:29 12:52 16:46 20:06 21:41
Akdağmadeni 03:43 05:25 12:48 16:41 20:01 21:36
Aydıncık 03:43 05:26 12:50 16:44 20:04 21:41
Boğazlıyan 03:48 05:29 12:51 16:43 20:02 21:36
Çandır 03:46 05:28 12:50 16:42 20:01 21:36
Çayıralan 03:45 05:27 12:49 16:42 20:01 21:35
Çekerek 03:42 05:26 12:50 16:43 20:03 21:40
Kadışehri 03:41 05:25 12:48 16:42 20:02 21:38
Saraykent 03:44 05:27 12:50 16:43 20:02 21:38
Sarıkaya 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37
Şefaatli 03:48 05:30 12:53 16:45 20:05 21:40
Sorgun 03:45 05:28 12:51 16:44 20:04 21:40
Yenifakılı 03:49 05:30 12:52 16:44 20:03 21:37
Yerköy 03:48 05:31 12:54 16:47 20:06 21:42