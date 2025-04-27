Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                04:05     05:39     12:43     16:31     19:38     21:05

Akdağmadeni   04:02      05:35     12:39     16:27     19:33     21:00

Aydıncık             04:02     05:37     12:42     16:29     19:36     21:05

Boğazlıyan         04:06     05:39     12:42     16:29     19:35     21:01

Çandır                 04:05     05:38     12:41     16:28     19:34     21:00

Çayıralan            04:04     05:37     12:40     16:27     19:33     21:00

Çekerek              04:02     05:36     12:41     16:29     19:35     21:04

Kadışehri            04:01     05:35     12:40     16:27     19:34     21:02

Saraykent           04:03     05:37     12:41     16:28     19:34     21:02

Sarıkaya              04:04     05:38     12:41     16:28     19:35     21:02

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Şefaatli               04:07     05:40     12:44     16:31     19:37     21:04

Sorgun                04:04     05:38     12:42     16:30     19:36     21:04

Yenifakılı            04:07     05:40     12:43     16:30     19:36     21:02

Yerköy                04:07     05:41     12:45     16:32     19:39     21:06

Kaynak: Haber Merkezi