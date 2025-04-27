Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:05 05:39 12:43 16:31 19:38 21:05

Akdağmadeni 04:02 05:35 12:39 16:27 19:33 21:00

Aydıncık 04:02 05:37 12:42 16:29 19:36 21:05

Boğazlıyan 04:06 05:39 12:42 16:29 19:35 21:01

Çandır 04:05 05:38 12:41 16:28 19:34 21:00

Çayıralan 04:04 05:37 12:40 16:27 19:33 21:00

Çekerek 04:02 05:36 12:41 16:29 19:35 21:04

Kadışehri 04:01 05:35 12:40 16:27 19:34 21:02

Saraykent 04:03 05:37 12:41 16:28 19:34 21:02

Sarıkaya 04:04 05:38 12:41 16:28 19:35 21:02

Şefaatli 04:07 05:40 12:44 16:31 19:37 21:04

Sorgun 04:04 05:38 12:42 16:30 19:36 21:04

Yenifakılı 04:07 05:40 12:43 16:30 19:36 21:02

Yerköy 04:07 05:41 12:45 16:32 19:39 21:06