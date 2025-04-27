Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:05 05:39 12:43 16:31 19:38 21:05
Akdağmadeni 04:02 05:35 12:39 16:27 19:33 21:00
Aydıncık 04:02 05:37 12:42 16:29 19:36 21:05
Boğazlıyan 04:06 05:39 12:42 16:29 19:35 21:01
Çandır 04:05 05:38 12:41 16:28 19:34 21:00
Çayıralan 04:04 05:37 12:40 16:27 19:33 21:00
Çekerek 04:02 05:36 12:41 16:29 19:35 21:04
Kadışehri 04:01 05:35 12:40 16:27 19:34 21:02
Saraykent 04:03 05:37 12:41 16:28 19:34 21:02
Sarıkaya 04:04 05:38 12:41 16:28 19:35 21:02
Şefaatli 04:07 05:40 12:44 16:31 19:37 21:04
Sorgun 04:04 05:38 12:42 16:30 19:36 21:04
Yenifakılı 04:07 05:40 12:43 16:30 19:36 21:02
Yerköy 04:07 05:41 12:45 16:32 19:39 21:06