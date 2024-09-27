Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:03 06:26 12:37 15:58 18:37 19:55

Akdağmadeni 04:59 06:22 12:32 15:54 18:33 19:51

Aydıncık 05:01 06:24 12:35 15:56 18:35 19:54

Boğazlıyan 05:02 06:24 12:35 15:57 18:36 19:53

Çandır 05:01 06:23 12:34 15:56 18:35 19:52

Çayıralan 05:00 06:23 12:33 15:55 18:34 19:51

Çekerek 05:00 06:24 12:34 15:55 18:35 19:53

Kadışehri 04:59 06:22 12:33 15:54 18:33 19:51

Saraykent 05:01 06:23 12:34 15:55 18:35 19:52

Sarıkaya 05:01 06:24 12:34 15:56 18:35 19:52

Şefaatli 05:04 06:26 12:37 15:58 18:38 19:55

Sorgun 05:02 06:25 12:35 15:57 18:36 19:54

Yenifakılı 05:03 06:25 12:36 15:58 18:37 19:54

Yerköy 05:05 06:28 12:38 15:59 18:39 19:56