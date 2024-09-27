Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:03     06:26     12:37     15:58     18:37     19:55

Akdağmadeni   04:59      06:22     12:32     15:54     18:33     19:51

Aydıncık             05:01     06:24     12:35     15:56     18:35     19:54

Boğazlıyan         05:02     06:24     12:35     15:57     18:36     19:53

Çandır                 05:01     06:23     12:34     15:56     18:35     19:52

Çayıralan            05:00     06:23     12:33     15:55     18:34     19:51

Çekerek              05:00     06:24     12:34     15:55     18:35     19:53

Kadışehri            04:59     06:22     12:33     15:54     18:33     19:51

Saraykent           05:01     06:23     12:34     15:55     18:35     19:52

Sarıkaya              05:01     06:24     12:34     15:56     18:35     19:52

Şefaatli                05:04    06:26     12:37     15:58     18:38     19:55

Sorgun                05:02     06:25     12:35     15:57     18:36     19:54

Yenifakılı            05:03     06:25     12:36     15:58     18:37     19:54

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Yerköy                05:05     06:28     12:38     15:59     18:39     19:56

Kaynak: Haber Merkezi