Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:03 06:26 12:37 15:58 18:37 19:55
Akdağmadeni 04:59 06:22 12:32 15:54 18:33 19:51
Aydıncık 05:01 06:24 12:35 15:56 18:35 19:54
Boğazlıyan 05:02 06:24 12:35 15:57 18:36 19:53
Çandır 05:01 06:23 12:34 15:56 18:35 19:52
Çayıralan 05:00 06:23 12:33 15:55 18:34 19:51
Çekerek 05:00 06:24 12:34 15:55 18:35 19:53
Kadışehri 04:59 06:22 12:33 15:54 18:33 19:51
Saraykent 05:01 06:23 12:34 15:55 18:35 19:52
Sarıkaya 05:01 06:24 12:34 15:56 18:35 19:52
Şefaatli 05:04 06:26 12:37 15:58 18:38 19:55
Sorgun 05:02 06:25 12:35 15:57 18:36 19:54
Yenifakılı 05:03 06:25 12:36 15:58 18:37 19:54
Yerköy 05:05 06:28 12:38 15:59 18:39 19:56