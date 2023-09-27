Karavanseverler ekim ayında buluşuyor Karavanseverler ekim ayında buluşuyor

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:02     06:26     12:37     15:59     18:39     19:56

Akdağmadeni    04:58     06:21     12:33     15:55     18:34     19:52

Aydıncık             05:00     06:24     12:35     15:57     18:37     19:55

Boğazlıyan         05:01     06:24     12:35     15:57     18:37     19:54

Çandır                 05:00     06:23     12:34     15:56     18:36     19:53

Çayıralan            05:00     06:22     12:34     15:56     18:35     19:52

Çekerek              04:59     06:23     12:34     15:56     18:36     19:54

Kadışehri            04:58     06:22     12:33     15:55     18:35     19:53

Saraykent           05:00     06:23     12:34     15:56     18:36     19:53

Sarıkaya              05:01     06:23     12:35     15:57     18:36     19:54

Şefaatli               05:03     06:26     12:37     15:59     18:39     19:56

Sorgun                05:01     06:24     12:36     15:57     18:37     19:55

Yenifakılı            05:02     06:25     12:36     15:58     18:38     19:55

Yerköy                05:04     06:27     12:38     16:00     18:40     19:58

(Haber Merkezi)