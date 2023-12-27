Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:24     07:54     12:46     15:09     17:29     18:54

Akdağmadeni    06:19     07:49     12:42     15:05     17:25     18:50

Aydıncık             06:22     07:53     12:45     15:06     17:26     18:52

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Boğazlıyan         06:21     07:50     12:45     15:09     17:29     18:53

Çandır                 06:20     07:49     12:44     15:07     17:28     18:52

Çayıralan            06:19     07:49     12:43     15:07     17:27     18:51

Çekerek              06:21     07:52     12:44     15:05     17:26     18:51

Kadışehri            06:20     07:50     12:43     15:04     17:25     18:50

Saraykent            06:20    07:51     12:44     15:06     17:27     18:51

Sarıkaya              06:21     07:51     12:44     15:07     17:28     18:52

Şefaatli                06:23    07:53     12:47     15:10     17:30     18:55

Sorgun                06:22     07:52     12:45     15:07     17:28     18:53

Yenifakılı            06:22     07:51     12:46     15:10     17:30     18:54

Yerköy                06:25     07:55     12:48     15:10     17:31     18:56

Kaynak: Haber Merkezi