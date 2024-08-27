Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:28     05:57     12:47     16:29     19:28     20:51

Akdağmadeni    04:24     05:53     12:43     16:25     19:23     20:46

Aydıncık             04:25     05:55     12:45     16:28     19:26     20:50

Boğazlıyan         04:28     05:56     12:46     16:27     19:25     20:48

Çandır                 04:26     05:55     12:45     16:26     19:24     20:47

Çayıralan            04:26     05:54     12:44     16:26     19:23     20:46

Çekerek              04:24     05:54     12:45     16:27     19:25     20:49

Kadışehri            04:23     05:53     12:43     16:26     19:24     20:48

Saraykent           04:25     05:55     12:45     16:27     19:25     20:48

Sarıkaya              04:26     05:55     12:45     16:27     19:25     20:48

Şefaatli                04:29    05:58     12:48     16:29     19:27     20:50

Sorgun                04:26     05:56     12:46     16:28     19:26     20:50

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Yenifakılı            04:29     05:57     12:47     16:28     19:26     20:49

Yerköy                04:29     05:59     12:49     16:31     19:29     20:52

Kaynak: Haber Merkezi