Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat hava durumu 25 Eylül 2023 Yozgat hava durumu 25 Eylül 2023

Yozgat                  05:01     06:25     12:37     16:00     18:40     19:58

Akdağmadeni    04:57     06:20     12:33     15:56     18:36     19:54

Aydıncık             04:59     06:23     12:35     15:58     18:38     19:57

Boğazlıyan         05:00     06:23     12:36     15:59     18:39     19:56

Çandır                 04:59     06:22     12:35     15:58     18:37     19:55

Çayıralan            04:59     06:21     12:34     15:57     18:37     19:54

Çekerek              04:58     06:22     12:35     15:57     18:37     19:56

Kadışehri            04:57     06:21     12:33     15:56     18:36     19:54

Saraykent           04:59     06:22     12:35     15:57     18:37     19:55

Sarıkaya              04:59     06:22     12:35     15:58     18:38     19:55

Şefaatli               05:02     06:25     12:38     16:00     18:40     19:58

Sorgun                05:00     06:23     12:36     15:59     18:39     19:57

Yenifakılı            05:01     06:24     12:37     16:00     18:39     19:57

Yerköy                05:03     06:26     12:39     16:01     18:42     19:59