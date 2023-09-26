Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:01 06:25 12:37 16:00 18:40 19:58
Akdağmadeni 04:57 06:20 12:33 15:56 18:36 19:54
Aydıncık 04:59 06:23 12:35 15:58 18:38 19:57
Boğazlıyan 05:00 06:23 12:36 15:59 18:39 19:56
Çandır 04:59 06:22 12:35 15:58 18:37 19:55
Çayıralan 04:59 06:21 12:34 15:57 18:37 19:54
Çekerek 04:58 06:22 12:35 15:57 18:37 19:56
Kadışehri 04:57 06:21 12:33 15:56 18:36 19:54
Saraykent 04:59 06:22 12:35 15:57 18:37 19:55
Sarıkaya 04:59 06:22 12:35 15:58 18:38 19:55
Şefaatli 05:02 06:25 12:38 16:00 18:40 19:58
Sorgun 05:00 06:23 12:36 15:59 18:39 19:57
Yenifakılı 05:01 06:24 12:37 16:00 18:39 19:57
Yerköy 05:03 06:26 12:39 16:01 18:42 19:59