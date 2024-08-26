Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:26 05:56 12:48 16:30 19:29 20:53
Akdağmadeni 04:22 05:52 12:43 16:26 19:24 20:48
Aydıncık 04:23 05:54 12:46 16:29 19:28 20:52
Boğazlıyan 04:26 05:55 12:46 16:28 19:26 20:49
Çandır 04:25 05:54 12:45 16:27 19:25 20:48
Çayıralan 04:24 05:54 12:44 16:27 19:25 20:48
Çekerek 04:23 05:53 12:45 16:28 19:27 20:51
Kadışehri 04:22 05:52 12:44 16:26 19:25 20:50
Saraykent 04:24 05:54 12:45 16:27 19:26 20:50
Sarıkaya 04:25 05:54 12:45 16:28 19:26 20:50
Şefaatli 04:28 05:57 12:48 16:30 19:29 20:52
Sorgun 04:25 05:55 12:46 16:29 19:28 20:51
Yenifakılı 04:27 05:56 12:47 16:29 19:27 20:50
Yerköy 04:28 05:58 12:49 16:31 19:30 20:54