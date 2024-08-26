Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:26 05:56 12:48 16:30 19:29 20:53

Akdağmadeni 04:22 05:52 12:43 16:26 19:24 20:48

Aydıncık 04:23 05:54 12:46 16:29 19:28 20:52

Boğazlıyan 04:26 05:55 12:46 16:28 19:26 20:49

Çandır 04:25 05:54 12:45 16:27 19:25 20:48

Çayıralan 04:24 05:54 12:44 16:27 19:25 20:48

Çekerek 04:23 05:53 12:45 16:28 19:27 20:51

Kadışehri 04:22 05:52 12:44 16:26 19:25 20:50

Saraykent 04:24 05:54 12:45 16:27 19:26 20:50

Sarıkaya 04:25 05:54 12:45 16:28 19:26 20:50

Şefaatli 04:28 05:57 12:48 16:30 19:29 20:52

Sorgun 04:25 05:55 12:46 16:29 19:28 20:51

Yenifakılı 04:27 05:56 12:47 16:29 19:27 20:50

Yerköy 04:28 05:58 12:49 16:31 19:30 20:54