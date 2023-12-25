Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:23 07:53 12:45 15:07 17:28 18:53
Akdağmadeni 06:18 07:48 12:41 15:04 17:24 18:49
Aydıncık 06:21 07:52 12:44 15:05 17:25 18:50
Boğazlıyan 06:20 07:49 12:44 15:08 17:28 18:52
Çandır 06:19 07:49 12:43 15:06 17:27 18:51
Çayıralan 06:19 07:48 12:42 15:06 17:26 18:50
Çekerek 06:20 07:51 12:43 15:04 17:24 18:50
Kadışehri 06:19 07:50 12:42 15:03 17:23 18:49
Saraykent 06:20 07:50 12:43 15:05 17:26 18:50
Sarıkaya 06:20 07:50 12:43 15:06 17:27 18:51
Şefaatli 06:22 07:52 12:46 15:09 17:29 18:54
Sorgun 06:21 07:52 12:44 15:06 17:26 18:51
Yenifakılı 06:21 07:50 12:45 15:08 17:29 18:53
Yerköy 06:24 07:54 12:47 15:09 17:30 18:54Kaynak: Haber Merkezi