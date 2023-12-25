Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgatlılar Yargıtay’ın kararına şok olacaksınız! Yozgatlılar Yargıtay’ın kararına şok olacaksınız!

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:23     07:53     12:45     15:07     17:28     18:53

Akdağmadeni    06:18     07:48     12:41     15:04     17:24     18:49

Aydıncık             06:21     07:52     12:44     15:05     17:25     18:50

Boğazlıyan         06:20     07:49     12:44     15:08     17:28     18:52

Çandır                 06:19     07:49     12:43     15:06     17:27     18:51

Çayıralan            06:19     07:48     12:42     15:06     17:26     18:50

Çekerek              06:20     07:51     12:43     15:04     17:24     18:50

Kadışehri            06:19     07:50     12:42     15:03     17:23     18:49

Saraykent           06:20     07:50     12:43     15:05     17:26     18:50

Sarıkaya              06:20     07:50     12:43     15:06     17:27     18:51

Şefaatli                06:22    07:52     12:46     15:09     17:29     18:54

Sorgun                06:21     07:52     12:44     15:06     17:26     18:51

Yenifakılı            06:21     07:50     12:45     15:08     17:29     18:53

Yerköy                06:24     07:54     12:47     15:09     17:30     18:54

Kaynak: Haber Merkezi