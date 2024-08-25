Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Cami (2)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:25     05:55     12:48     16:31     19:31     20:55

Akdağmadeni    04:21    05:51     12:44     16:27     19:26     20:50

Aydıncık             04:22     05:53     12:46     16:29     19:29     20:54

Boğazlıyan         04:25     05:54     12:46     16:29     19:28     20:51

Eylül ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesine zam geldi mi? Eylül ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesine zam geldi mi?

Çandır                 04:25    05:54     12:46     16:29     19:28     20:51

Çayıralan            04:23    05:53     12:45     16:27     19:26     20:50

Çekerek              04:21    05:52     12:45     16:29     19:28     20:53

Kadışehri            04:20    05:51     12:44     16:27     19:27     20:51

Saraykent           04:23    05:53     12:45     16:28     19:28     20:52

Sarıkaya              04:24    05:53     12:46     16:29     19:28     20:52

Şefaatli                04:26    05:56     12:48     16:31     19:30     20:54

Sorgun                04:24    05:54     12:46     16:30     19:29     20:53

Yenifakılı            04:26     05:55     12:47     16:30     19:29     20:52

Yerköy                04:27     05:57     12:49     16:32     19:32     20:56

Kaynak: Haber Merkezi