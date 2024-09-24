Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:00 06:23 12:38 16:01 18:42 20:00

Akdağmadeni 04:56 06:19 12:34 15:57 18:38 19:56

Aydıncık 04:58 06:21 12:36 15:59 18:40 19:59

Boğazlıyan 04:59 06:22 12:36 16:00 18:41 19:58

Çandır 04:58 06:21 12:35 15:59 18:39 19:57

Çayıralan 04:57 06:20 12:34 15:58 18:39 19:56

Çekerek 04:57 06:21 12:35 15:59 18:40 19:58

Kadışehri 04:56 06:19 12:34 15:57 18:38 19:57

Saraykent 04:57 06:21 12:35 15:59 18:39 19:57

Sarıkaya 04:58 06:21 12:36 15:59 18:40 19:58

Şefaatli 05:01 06:24 12:38 16:02 18:42 20:00

Sorgun 04:59 06:22 12:36 16:00 18:41 19:59

Yenifakılı 05:00 06:23 12:37 16:01 18:42 19:59

Yerköy 05:02 06:25 12:39 16:03 18:44 20:01