Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir? Alp Kavasoğlu neden öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu kimdir? Alp Kavasoğlu neden öldü?

Yozgat                  05:00     06:23     12:38     16:01     18:42     20:00

Akdağmadeni   04:56      06:19     12:34     15:57     18:38     19:56

Aydıncık             04:58     06:21     12:36     15:59     18:40     19:59

Boğazlıyan         04:59     06:22     12:36     16:00     18:41     19:58

Çandır                 04:58     06:21     12:35     15:59     18:39     19:57

Çayıralan            04:57     06:20     12:34     15:58     18:39     19:56

Çekerek              04:57     06:21     12:35     15:59     18:40     19:58

Kadışehri            04:56     06:19     12:34     15:57     18:38     19:57

Saraykent           04:57     06:21     12:35     15:59     18:39     19:57

Sarıkaya              04:58     06:21     12:36     15:59     18:40     19:58

Şefaatli                05:01    06:24     12:38     16:02     18:42     20:00

Sorgun                04:59     06:22     12:36     16:00     18:41     19:59

Yenifakılı            05:00     06:23     12:37     16:01     18:42     19:59

Yerköy                05:02     06:25     12:39     16:03     18:44     20:01

Kaynak: Haber Merkezi