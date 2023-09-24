Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:59 06:23 12:38 16:02 18:44 20:02

Akdağmadeni 04:55 06:18 12:34 15:58 18:39 19:57

Aydıncık 04:57 06:21 12:36 16:00 18:42 20:00

Boğazlıyan 04:58 06:21 12:36 16:01 18:42 19:59

Çandır 04:57 06:20 12:35 16:00 18:41 19:58

Çayıralan 04:57 06:19 12:35 15:59 18:40 19:58

Çekerek 04:56 06:20 12:35 15:59 18:41 19:59

Kadışehri 04:55 06:19 12:34 15:58 18:40 19:58

Saraykent 04:57 06:20 12:35 16:00 18:41 19:59

Sarıkaya 04:57 06:20 12:36 16:00 18:41 19:59

Şefaatli 05:00 06:23 12:38 16:03 18:44 20:01

Sorgun 04:58 06:21 12:37 16:01 18:42 20:00

Yenifakılı 04:59 06:22 12:37 16:02 18:43 20:00

Yerköy 05:01 06:24 12:39 16:04 18:45 20:03

(Haber Merkezi)