Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:23 07:50 12:57 15:32 17:55 19:17

Akdağmadeni 06:18 07:45 12:53 15:28 17:51 19:13

Aydıncık 06:21 07:49 12:55 15:29 17:52 19:15

Boğazlıyan 06:20 07:46 12:56 15:32 17:55 19:16

Çandır 06:19 07:45 12:55 15:31 17:54 19:15

Çayıralan 06:19 07:45 12:54 15:30 17:53 19:14

Çekerek 06:20 07:48 12:55 15:29 17:52 19:14

Kadışehri 06:19 07:46 12:53 15:28 17:51 19:13

Saraykent 06:20 07:47 12:55 15:30 17:53 19:14

Sarıkaya 06:20 07:47 12:55 15:31 17:54 19:15

Şefaatli 06:22 07:49 12:58 15:33 17:56 19:18

Sorgun 06:21 07:48 12:56 15:31 17:54 19:15

Yenifakılı 06:21 07:47 12:57 15:33 17:56 19:17

Yerköy 06:24 07:51 12:59 15:34 17:57 19:18