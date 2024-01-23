Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:23     07:50     12:57     15:32     17:55     19:17

Akdağmadeni    06:18     07:45     12:53     15:28     17:51     19:13

Yozgat'ta olumsuz durum yok! Yozgat'ta olumsuz durum yok!

Aydıncık             06:21     07:49     12:55     15:29     17:52     19:15

Boğazlıyan         06:20     07:46     12:56     15:32     17:55     19:16

Çandır                 06:19     07:45     12:55     15:31     17:54     19:15

Çayıralan            06:19     07:45     12:54     15:30     17:53     19:14

Çekerek              06:20     07:48     12:55     15:29     17:52     19:14

Kadışehri            06:19     07:46     12:53     15:28     17:51     19:13

Saraykent           06:20     07:47     12:55     15:30     17:53     19:14

Sarıkaya              06:20     07:47     12:55     15:31     17:54     19:15

Şefaatli                06:22    07:49     12:58     15:33     17:56     19:18

Sorgun                06:21     07:48     12:56     15:31     17:54     19:15

Yenifakılı            06:21     07:47     12:57     15:33     17:56     19:17

Yerköy                06:24     07:51     12:59     15:34     17:57     19:18

Kaynak: Haber Merkezi