Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:12 05:45 12:44 16:30 19:33 21:00
Akdağmadeni 04:09 05:41 12:40 16:26 19:29 20:55
Aydıncık 04:09 05:42 12:42 16:28 19:32 20:59
Boğazlıyan 04:13 05:44 12:42 16:28 19:31 20:56
Çandır 04:12 05:43 12:41 16:27 19:30 20:55
Çayıralan 04:11 05:42 12:41 16:26 19:29 20:55
Çekerek 04:09 05:42 12:41 16:27 19:31 20:58
Kadışehri 04:08 05:41 12:40 16:26 19:30 20:56
Saraykent 04:10 05:42 12:41 16:27 19:30 20:56
Sarıkaya 04:11 05:43 12:42 16:27 19:31 20:56
Şefaatli 04:14 05:46 12:44 16:30 19:33 20:59
Sorgun 04:11 05:43 12:43 16:29 19:32 20:58
Yenifakılı 04:14 05:45 12:43 16:29 19:32 20:57
Yerköy 04:14 05:46 12:45 16:31 19:35 21:00