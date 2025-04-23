Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:12     05:45     12:44     16:30     19:33     21:00

Akdağmadeni   04:09      05:41     12:40     16:26     19:29     20:55

Aydıncık             04:09     05:42     12:42     16:28     19:32     20:59

Boğazlıyan         04:13     05:44     12:42     16:28     19:31     20:56

Çandır                 04:12     05:43     12:41     16:27     19:30     20:55

Çayıralan            04:11     05:42     12:41     16:26     19:29     20:55

Çekerek              04:09     05:42     12:41     16:27     19:31     20:58

Kadışehri            04:08     05:41     12:40     16:26     19:30     20:56

Saraykent           04:10     05:42     12:41     16:27     19:30     20:56

Sarıkaya              04:11     05:43     12:42     16:27     19:31     20:56

Şefaatli               04:14     05:46     12:44     16:30     19:33     20:59

Sorgun                04:11     05:43     12:43     16:29     19:32     20:58

Yenifakılı            04:14     05:45     12:43     16:29     19:32     20:57

Yerköy Belediye Başkanı koltuğunu devretti Yerköy Belediye Başkanı koltuğunu devretti

Yerköy                04:14     05:46     12:45     16:31     19:35     21:00

Kaynak: Haber Merkezi