Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:12 05:45 12:44 16:30 19:33 21:00

Akdağmadeni 04:09 05:41 12:40 16:26 19:29 20:55

Aydıncık 04:09 05:42 12:42 16:28 19:32 20:59

Boğazlıyan 04:13 05:44 12:42 16:28 19:31 20:56

Çandır 04:12 05:43 12:41 16:27 19:30 20:55

Çayıralan 04:11 05:42 12:41 16:26 19:29 20:55

Çekerek 04:09 05:42 12:41 16:27 19:31 20:58

Kadışehri 04:08 05:41 12:40 16:26 19:30 20:56

Saraykent 04:10 05:42 12:41 16:27 19:30 20:56

Sarıkaya 04:11 05:43 12:42 16:27 19:31 20:56

Şefaatli 04:14 05:46 12:44 16:30 19:33 20:59

Sorgun 04:11 05:43 12:43 16:29 19:32 20:58

Yenifakılı 04:14 05:45 12:43 16:29 19:32 20:57

Yerköy 04:14 05:46 12:45 16:31 19:35 21:00