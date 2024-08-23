Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:22 05:53 12:48 16:33 19:33 20:58

Akdağmadeni 04:19 05:49 12:44 16:28 19:29 20:54

Aydıncık 04:19 05:51 12:47 16:31 19:32 20:58

Boğazlıyan 04:21 05:51 12:46 16:29 19:30 20:54

Çandır 04:21 05:51 12:45 16:29 19:29 20:53

Çayıralan 04:19 05:50 12:46 16:30 19:31 20:57

Çekerek 04:19 05:50 12:46 16:30 19:31 20:57

Kadışehri 04:18 05:49 12:44 16:29 19:30 20:55

Saraykent 04:20 05:51 12:46 16:30 19:30 20:55

Sarıkaya 04:21 05:52 12:46 16:30 19:31 20:55

Şefaatli 04:24 05:54 12:49 16:33 19:33 20:58

Sorgun 04:24 05:54 12:48 16:31 19:32 20:56

Yenifakılı 04:24 05:55 12:50 16:34 19:35 20:59

Yerköy 04:22 05:53 12:48 16:33 19:33 20:58