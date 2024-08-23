Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:22 05:53 12:48 16:33 19:33 20:58
Akdağmadeni 04:19 05:49 12:44 16:28 19:29 20:54
Aydıncık 04:19 05:51 12:47 16:31 19:32 20:58
Boğazlıyan 04:21 05:51 12:46 16:29 19:30 20:54
Çandır 04:21 05:51 12:45 16:29 19:29 20:53
Çayıralan 04:19 05:50 12:46 16:30 19:31 20:57
Çekerek 04:19 05:50 12:46 16:30 19:31 20:57
Kadışehri 04:18 05:49 12:44 16:29 19:30 20:55
Saraykent 04:20 05:51 12:46 16:30 19:30 20:55
Sarıkaya 04:21 05:52 12:46 16:30 19:31 20:55
Şefaatli 04:24 05:54 12:49 16:33 19:33 20:58
Sorgun 04:24 05:54 12:48 16:31 19:32 20:56
Yenifakılı 04:24 05:55 12:50 16:34 19:35 20:59
Yerköy 04:22 05:53 12:48 16:33 19:33 20:58