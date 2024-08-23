Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:22     05:53     12:48     16:33     19:33     20:58

Akdağmadeni    04:19     05:49     12:44     16:28     19:29     20:54

Taner Elikçi neden intihar etti? İntihar eden Taner Elikçi kimdir? Taner Elikçi neden intihar etti? İntihar eden Taner Elikçi kimdir?

Aydıncık             04:19     05:51     12:47     16:31     19:32     20:58

Boğazlıyan         04:21     05:51     12:46     16:29     19:30     20:54

Çandır                 04:21     05:51     12:45     16:29     19:29     20:53

Çayıralan            04:19     05:50     12:46     16:30     19:31     20:57

Çekerek              04:19     05:50     12:46     16:30     19:31     20:57

Kadışehri            04:18     05:49     12:44     16:29     19:30     20:55

Saraykent           04:20     05:51     12:46     16:30     19:30     20:55

Sarıkaya              04:21     05:52     12:46     16:30     19:31     20:55

Şefaatli                04:24    05:54     12:49     16:33     19:33     20:58

Sorgun                04:24     05:54     12:48     16:31     19:32     20:56

Yenifakılı            04:24     05:55     12:50     16:34     19:35     20:59

Yerköy                04:22     05:53     12:48     16:33     19:33     20:58

Kaynak: Haber Merkezi