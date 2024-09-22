Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Cami

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:58     06:22     12:39     16:04     18:46     20:04

Akdağmadeni    04:54    06:17     12:34     15:59     18:41     19:59

Aydıncık             04:56     06:20     12:37     16:02     18:44     20:02

Boğazlıyan         04:57     06:20     12:37     16:02     18:44     20:01

Narin cinayetinde yeni itiraf… Katilin kim olduğunu söyledi! Narin cinayetinde yeni itiraf… Katilin kim olduğunu söyledi!

Çandır                 04:56    06:19     12:36     16:01     18:43     20:00

Çayıralan            04:55    06:18     12:35     16:01     18:42     20:00

Çekerek              04:55    06:19     12:36     16:01     18:43     20:01

Kadışehri            04:54    06:18     12:35     16:00     18:42     20:00

Saraykent           04:55    06:19     12:36     16:01     18:43     20:01

Sarıkaya              04:56    06:19     12:36     16:02     18:43     20:01

Şefaatli                04:59    06:22     12:39     16:04     18:46     20:04

Sorgun                04:56    06:20     12:37     16:02     18:44     20:02

Yenifakılı            04:58     06:21     12:38     16:03     18:45     20:02

Yerköy                04:59     06:23     12:40     16:05     18:47     20:05

Kaynak: Haber Merkezi