Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:21     05:53     12:49     16:33     19:35     21:00

Akdağmadeni    04:17     05:48     12:44     16:29     19:30     20:55

Aydıncık             04:18     05:50     12:47     16:32     19:34     20:59

Boğazlıyan         04:21     05:52     12:47     16:31     19:32     20:56

Çandır                 04:20     05:51     12:46     16:30     19:31     20:56

Çayıralan            04:19     05:50     12:45     16:30     19:31     20:55

Çekerek              04:17     05:49     12:46     16:31     19:33     20:58

Kadışehri            04:16     05:48     12:45     16:30     19:31     20:57

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Saraykent           04:19     05:50     12:46     16:30     19:32     20:57

Sarıkaya              04:20     05:51     12:46     16:31     19:32     20:57

Şefaatli                04:22    05:53     12:49     16:33     19:35     20:59

Sorgun                04:20     05:51     12:47     16:32     19:33     20:59

Yenifakılı            04:22     05:53     12:48     16:32     19:33     20:58

Yerköy                04:23     05:54     12:50     16:35     19:36     21:01

Kaynak: Haber Merkezi