Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:57 07:20 13:00 16:00 18:29 19:47

Akdağmadeni 05:52 07:15 12:55 15:56 18:25 19:43

Aydıncık 05:55 07:18 12:58 15:57 18:27 19:45

Boğazlıyan 05:55 07:17 12:58 15:59 18:28 19:46

Çandır 05:54 07:16 12:57 15:58 18:27 19:44

Çayıralan 05:53 07:16 12:56 15:57 18:27 19:44

Çekerek 05:54 07:17 12:57 15:56 18:26 19:45

Kadışehri 05:53 07:16 12:56 15:55 18:25 19:43

Saraykent 05:54 07:17 12:57 15:57 18:27 19:44

Sarıkaya 05:54 07:17 12:57 15:58 18:27 19:45

Şefaatli 05:57 07:20 13:00 16:00 18:30 19:48

Sorgun 05:55 07:18 12:58 15:58 18:28 19:46

Yenifakılı 05:56 07:18 12:59 16:00 18:29 19:47

Yerköy 05:58 07:21 13:01 16:01 18:31 19:49