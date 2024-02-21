Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:57 07:20 13:00 16:00 18:29 19:47
Akdağmadeni 05:52 07:15 12:55 15:56 18:25 19:43
Aydıncık 05:55 07:18 12:58 15:57 18:27 19:45
Boğazlıyan 05:55 07:17 12:58 15:59 18:28 19:46
Çandır 05:54 07:16 12:57 15:58 18:27 19:44
Çayıralan 05:53 07:16 12:56 15:57 18:27 19:44
Çekerek 05:54 07:17 12:57 15:56 18:26 19:45
Kadışehri 05:53 07:16 12:56 15:55 18:25 19:43
Saraykent 05:54 07:17 12:57 15:57 18:27 19:44
Sarıkaya 05:54 07:17 12:57 15:58 18:27 19:45
Şefaatli 05:57 07:20 13:00 16:00 18:30 19:48
Sorgun 05:55 07:18 12:58 15:58 18:28 19:46
Yenifakılı 05:56 07:18 12:59 16:00 18:29 19:47
Yerköy 05:58 07:21 13:01 16:01 18:31 19:49