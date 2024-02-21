Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:57     07:20     13:00     16:00     18:29     19:47

Akdağmadeni    05:52     07:15     12:55     15:56     18:25     19:43

Aydıncık "Değerler Kulübü" çalışması: Ulu çınarlara ziyaret! Aydıncık "Değerler Kulübü" çalışması: Ulu çınarlara ziyaret!

Aydıncık             05:55     07:18     12:58     15:57     18:27     19:45

Boğazlıyan         05:55     07:17     12:58     15:59     18:28     19:46

Çandır                 05:54     07:16     12:57     15:58     18:27     19:44

Çayıralan            05:53     07:16     12:56     15:57     18:27     19:44

Çekerek              05:54     07:17     12:57     15:56     18:26     19:45

Kadışehri            05:53     07:16     12:56     15:55     18:25     19:43

Saraykent           05:54     07:17     12:57     15:57     18:27     19:44

Sarıkaya              05:54     07:17     12:57     15:58     18:27     19:45

Şefaatli                05:57    07:20     13:00     16:00     18:30     19:48

Sorgun                05:55     07:18     12:58     15:58     18:28     19:46

Yenifakılı            05:56     07:18     12:59     16:00     18:29     19:47

Yerköy                05:58     07:21     13:01     16:01     18:31     19:49

Kaynak: Haber Merkezi