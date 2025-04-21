Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:16     05:48     12:45     16:29     19:31     20:57

Akdağmadeni   04:12      05:44     12:40     16:25     19:27     20:52

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Aydıncık             04:13     05:45     12:43     16:28     19:30     20:56

Boğazlıyan         04:16     05:47     12:43     16:27     19:29     20:53

Çandır                 04:15     05:46     12:42     16:26     19:28     20:52

Çayıralan            04:14     05:45     12:41     16:26     19:27     20:52

Çekerek              04:12     05:45     12:42     16:27     19:29     20:55

Kadışehri            04:11     05:43     12:41     16:26     19:28     20:54

Saraykent           04:14     05:45     12:42     16:27     19:28     20:54

Sarıkaya              04:15     05:46     12:42     16:27     19:29     20:54

Şefaatli               04:17     05:48     12:45     16:29     19:31     20:56

Sorgun                04:14     05:46     12:43     16:28     19:30     20:55

Yenifakılı            04:17     05:48     12:44     16:28     19:30     20:54

Yerköy                04:18     05:49     12:46     16:31     19:33     20:58

Kaynak: Haber Merkezi