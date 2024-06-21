Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:10     05:06     12:48     16:45     20:20     22:06

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Akdağmadeni    03:07     05:02     12:43     16:40     20:15     22:01

Aydıncık             03:06     05:03     12:46     16:44     20:19     22:07

Boğazlıyan         03:13     05:06     12:46     16:42     20:16     22:00

Çandır                 03:11     05:05     12:45     16:41     20:15     22:00

Çayıralan            03:10     05:04     12:44     16:40     20:14     22:00

Çekerek              03:06     05:02     12:45     16:43     20:18     22:05

Kadışehri            03:05     05:01     12:44     16:41     20:16     22:04

Saraykent           03:08     05:03     12:45     16:42     20:16     22:03

Sarıkaya              03:10     05:05     12:45     16:42     20:16     22:02

Şefaatli                03:13    05:07     12:48     16:45     20:19     22:04

Sorgun                03:09     05:04     12:46     16:43     20:18     22:05

Yenifakılı            03:14     05:07     12:47     16:43     20:17     22:01

Yerköy                03:13     05:08     12:49     16:46     20:20     22:06

Kaynak: Haber Merkezi