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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:27 06:50 12:31 15:31 18:01 19:19

Akdağmadeni 05:22 06:45 12:26 15:27 17:57 19:15

Aydıncık 05:25 06:48 12:29 15:29 17:59 19:17

Boğazlıyan 05:25 06:47 12:29 15:31 18:00 19:18

Çandır 05:24 06:46 12:28 15:29 17:59 19:16

Çayıralan 05:23 06:46 12:27 15:29 17:59 19:16

Çekerek 05:24 06:47 12:28 15:28 17:58 19:17

Kadışehri 05:23 06:46 12:27 15:27 17:57 19:15

Saraykent 05:24 06:47 12:28 15:29 17:59 19:16

Sarıkaya 05:24 06:47 12:28 15:30 18:00 19:17

Şefaatli 05:27 06:50 12:31 15:32 18:02 19:20

Sorgun 05:25 06:48 12:29 15:30 18:00 19:18

Yenifakılı 05:26 06:48 12:30 15:32 18:01 19:19

Yerköy 05:28 06:51 12:32 15:33 18:03 19:21