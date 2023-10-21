Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:27     06:50     12:31     15:31     18:01     19:19

Akdağmadeni    05:22     06:45     12:26     15:27     17:57     19:15

Aydıncık             05:25     06:48     12:29     15:29     17:59     19:17

Boğazlıyan         05:25     06:47     12:29     15:31     18:00     19:18

Çandır                 05:24     06:46     12:28     15:29     17:59     19:16

Çayıralan            05:23     06:46     12:27     15:29     17:59     19:16

Çekerek              05:24     06:47     12:28     15:28     17:58     19:17

Kadışehri            05:23     06:46     12:27     15:27     17:57     19:15

Saraykent           05:24     06:47     12:28     15:29     17:59     19:16

Sarıkaya              05:24     06:47     12:28     15:30     18:00     19:17                    

Şefaatli               05:27     06:50     12:31     15:32     18:02     19:20

Sorgun                05:25     06:48     12:29     15:30     18:00     19:18

Kayserililer Kırşehir’i ele geçirdi Kayserililer Kırşehir’i ele geçirdi

Yenifakılı            05:26     06:48     12:30     15:32     18:01     19:19

Yerköy                05:28     06:51     12:32     15:33     18:03     19:21

Kaynak: İleri Gazetesi