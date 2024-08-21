Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

MasterChef Nigar kimdir? MasterChef Nigar kimdir?

Yozgat                  04:20     05:52     12:49     16:34     19:36     21:02

Akdağmadeni    04:16     05:47     12:45     16:30     19:32     20:57

Aydıncık             04:17     05:49     12:47     16:32     19:35     21:01

Boğazlıyan         04:20     05:51     12:47     16:32     19:34     20:58

Çandır                 04:19     05:50     12:46     16:31     19:33     20:57

Çayıralan            04:18     05:49     12:46     16:30     19:32     20:57

Çekerek              04:16     05:48     12:46     16:32     19:34     21:00

Kadışehri            04:15     05:47     12:45     16:30     19:33     20:59

Saraykent           04:17     05:49     12:46     16:31     19:33     20:59

Sarıkaya              04:19     05:50     12:47     16:31     19:34     20:59

Şefaatli                04:21    05:52     12:49     16:34     19:36     21:01

Sorgun                04:18     05:50     12:47     16:33     19:35     21:01

Yenifakılı            04:21     05:52     12:48     16:33     19:35     20:59

Yerköy                04:22     05:53     12:50     16:35     19:37     21:03

Kaynak: Haber Merkezi