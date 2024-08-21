Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:



Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:20 05:52 12:49 16:34 19:36 21:02

Akdağmadeni 04:16 05:47 12:45 16:30 19:32 20:57

Aydıncık 04:17 05:49 12:47 16:32 19:35 21:01

Boğazlıyan 04:20 05:51 12:47 16:32 19:34 20:58

Çandır 04:19 05:50 12:46 16:31 19:33 20:57

Çayıralan 04:18 05:49 12:46 16:30 19:32 20:57

Çekerek 04:16 05:48 12:46 16:32 19:34 21:00

Kadışehri 04:15 05:47 12:45 16:30 19:33 20:59

Saraykent 04:17 05:49 12:46 16:31 19:33 20:59

Sarıkaya 04:19 05:50 12:47 16:31 19:34 20:59

Şefaatli 04:21 05:52 12:49 16:34 19:36 21:01

Sorgun 04:18 05:50 12:47 16:33 19:35 21:01

Yenifakılı 04:21 05:52 12:48 16:33 19:35 20:59

Yerköy 04:22 05:53 12:50 16:35 19:37 21:03