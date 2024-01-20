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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:24 07:51 12:57 15:29 17:52 19:14

Akdağmadeni 06:19 07:47 12:52 15:25 17:48 19:10

Aydıncık 06:22 07:50 12:55 15:26 17:49 19:12

Boğazlıyan 06:21 07:48 12:55 15:29 17:52 19:13

Çandır 06:20 07:47 12:54 15:28 17:50 19:12

Çayıralan 06:20 07:47 12:53 15:26 17:48 19:10

Çekerek 06:21 07:49 12:54 15:26 17:48 19:11

Kadışehri 06:20 07:48 12:53 15:25 17:47 19:10

Saraykent 06:21 07:48 12:54 15:27 17:49 19:11

Sarıkaya 06:21 07:48 12:54 15:28 17:50 19:12

Şefaatli 06:24 07:51 12:57 15:30 17:53 19:15

Sorgun 06:22 07:50 12:55 15:28 17:50 19:13

Yenifakılı 06:22 07:49 12:56 15:30 17:52 19:14

Yerköy 06:25 07:52 12:58 15:31 17:53 19:16