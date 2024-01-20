Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:24     07:51     12:57     15:29     17:52     19:14

Akdağmadeni    06:19     07:47     12:52     15:25     17:48     19:10

Aydıncık             06:22     07:50     12:55     15:26     17:49     19:12

Boğazlıyan         06:21     07:48     12:55     15:29     17:52     19:13

Çayıralan mücadele ediyor! Çayıralan mücadele ediyor!

Çandır                 06:20     07:47     12:54     15:28     17:50     19:12

Çayıralan            06:20     07:47     12:53     15:26     17:48     19:10

Çekerek              06:21     07:49     12:54     15:26     17:48     19:11

Kadışehri            06:20     07:48     12:53     15:25     17:47     19:10

Saraykent           06:21     07:48     12:54     15:27     17:49     19:11

Sarıkaya              06:21     07:48     12:54     15:28     17:50     19:12

Şefaatli                06:24    07:51     12:57     15:30     17:53     19:15

Sorgun                06:22     07:50     12:55     15:28     17:50     19:13

Yenifakılı            06:22     07:49     12:56     15:30     17:52     19:14

Yerköy                06:25     07:52     12:58     15:31     17:53     19:16

Kaynak: Haber Merkezi